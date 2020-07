L'Olanda cede alla mascherina: obbligo di indossarla anche nel quartiere a luci rosse (Di venerdì 31 luglio 2020) alla fine anche l’Olanda ha ceduto: uno dei paesi più ostinati contro l’obbligo della mascherina, convinto che quest’ultima “induca un falso senso di sicurezza”, ha imposto ai visitatori delle zone più affollate di Amsterdam e Rotterdam di indossare il dispositivo di protezione per limitare la diffusione del coronavirus. obbligo di mascherina dunque anche nel celebre distretto a luci rosse di Amsterdam, che ha riaperto i battenti il 1° luglio dopo un periodo di tre mesi di chiusura causa covid-19.La direttiva entrerà in vigore dal 5 agosto ed è stata imposta a tutte le persone dai 13 anni in su. Previste multe salate (le cui cifre non sono però state ... Leggi su huffingtonpost

