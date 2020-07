Locri, agente di polizia arrestato con 7,5 kg di droga in auto (Di venerdì 31 luglio 2020) Locri poliziotto arrestato. E’ finito in manette e dovrà rispondere di accuse molto gravi l’agente di polizia fermato ieri a Locri, durante un controllo stradale, sulla cui auto sono stati rinvenuti 7,5 kg di droga, cocaina per la precisione. L’uomo, un 40enne di origini siciliane in servizio a Reggio Calabria, era a bordo della sua vettura assieme alla moglie ad al figlio minorenne. (segue dopo la foto) Il 40enne, qualificatosi come poliziotto ai Carabinieri che l’avevano fermato per il controllo mostrando una copia del tesserino, era però piuttosto agitato. Insospettiti dal comportamento dell’uomo e considerata la sua appartenenza alla Ps, i militari dell’arma decidevano di chiamare in supporto i colleghi della ... Leggi su urbanpost

Locri agente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Locri agente