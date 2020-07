Lo Show dei Record, le anticipazioni di venerdì 31 luglio su Canale 5 (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo Show dei Record, le anticipazioni di venerdì 31 luglio su Canale 5 Torna su Canale 5 l’appuntamento con Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti riproposto dal Canale principale di Mediaset il cui scopo principale è trovare i Record più stravaganti e spettacolari della tv. La trasmissione è stata lanciata nel 2006 ed è stata dedicata ai primatisti più famosi e particolari di tutto il mondo. Quest’anno, alla guida vediamo – seppur in replica – sia Gerry Scotti che suo figlio Edoardo, mentre la direzione artistica è affidata a Roberto Cenci. Nell’arena de Lo Show dei Record è stato ... Leggi su tpi

dchinellato : ???? Anthony Davis is by far the Lakers mvp tonight. He’s putting on a show ???? Davis senza dubbio il migliore dei La… - LiveNationIT : In onore dei dieci anni dalla formazione degli #OneDirection, ripercorriamo le tappe più importanti della carriera… - carlo_canepa : Alcuni esponenti del #Pd – tra cui @AndreaRomano9 – hanno difeso il rinnovo della missione in sostegno della guardi… - ilGerrino92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @Gerry_Scotti e #LoShowDeiRecord - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @Gerry_Scotti e #LoShowDeiRecord -