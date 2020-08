Livorno – Empoli, termina 0-2 per gli azzurri (Di sabato 1 agosto 2020) Livorno – Empoli è stata una delle partite in programma per l’ultima giornata del campionato di Serie B. La gara è terminata 0-2 per gli ospiti che portano a casa la vittoria e i tre punti che però non gli permettono di di raggiungere la zona playoff. Il Livorno subisce l’ennesima sconfitta che lo dichiara ufficialmente in Serie C, insieme a Juve Stabia e Trapani. Com’è andata la partita PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadio Picchi, Livorno – Empoli. Partono subito forte gli ospiti che al quarto minuto con Ciciretti tentano la conclusione. I padroni di casa reagiscono e provano a loro volta la conclusione: Luci mira alla porta di Brignoli senza però andare a segno. Al 16esimo minuto ci prova La Mantia che ... Leggi su sport.periodicodaily

