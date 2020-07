Livorno-Empoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Livono-Empoli sarà visibile oggi in tv? Ecco l’orario, il canale e le informazioni sulla diretta streaming del match della trentottesima e ultima giornata di Serie B 2019/2020. Derby sentito in Toscana, ma i padroni di casa sono già retrocessi da tempo e gli ospiti a caccia della qualificazione ai playoff che però non può prescindere da una vittoria e dal passo falso di due squadre che precedono gli azzurri. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 31 luglio, diretta tv non disponibile, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

