Liverpool: cambio di Amministratore Delegato: Peter Moore si dimetterà (Di venerdì 31 luglio 2020) Liverpool, il club si appresta a cambiare Amministratore Delegato con Peter Moore che si dimetterà alla fine di agosto dopo tre anni Liverpool, il club si appresta a cambiare Amministratore Delegato con Peter Moore che si dimetterà alla fine di agosto dopo tre anni di attività,secondo quanto riportato da Tmw. LE SUE PAROLE- Moore verrà sostituito dal direttore commerciale del club Billy Hogan. Il titolo in Premier, la Champions League e la Coppa del Mondo per Club i titoli sotto la sua gestione: «Sono stati risultati fenomenali da parte di manager, giocatori e staff. La squadra merita tutti i complimenti e il nostro riconoscimento. Sono ricordi che custodirò per ... Leggi su calcionews24

Teo__Visma : @SoloMilan68 Ok, ma oggi non credo che al Liverpool o al Real facciano a cambio con Fabinho/Keita o Casemiro. Più… - totofaz : @scico95 @Vatenerazzurro1 No, DL non fu una sua richiesta. Il cambio modulo divenne necessario dopo due sconfitte c… - il_elliott : @Gianfr1899 @Smg_1908 In effeti, il cambio di Suso, di modulo, che sono inseriti Rebic e Casti e che facciamo final… - PinoVaccaro77 : @Mh_artLA Lorenzo, punti di vista. Giocare un quarto col Real o Barcellona, un ottavo col Porto, una semifinale col… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool cambio Liverpool: cambio di Amministratore Delegato: Peter Moore si dimetterà Calcio News 24 Liverpool: cambio di Amministratore Delegato: Peter Moore si dimetterà

Liverpool, il club si appresta a cambiare amministratore delegato con Peter Moore che si dimetterà alla fine di agosto dopo tre anni Liverpool, il club si appresta a cambiare amministratore delegato c ...

Dejan Lovren saluta Liverpool e va in Russia

Il difensore si trasferisce allo Zenit dopo la sua esperienza in Inghilterra e la Premier League vinta con i Reds. Pian piano, inizia il calciomercato estivo 2020. Spostato in avanti a causa della pan ...

Liverpool, il club si appresta a cambiare amministratore delegato con Peter Moore che si dimetterà alla fine di agosto dopo tre anni Liverpool, il club si appresta a cambiare amministratore delegato c ...Il difensore si trasferisce allo Zenit dopo la sua esperienza in Inghilterra e la Premier League vinta con i Reds. Pian piano, inizia il calciomercato estivo 2020. Spostato in avanti a causa della pan ...