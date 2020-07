LIVE – PSG-Lione 6-5 dcr, finale Coppa di Lega francese 2019/2020 (DIRETTA) (Di venerdì 31 luglio 2020) Alle 21:10 di venerdì 31 luglio PSG e Lione scenderanno in campo in occasione della finale di Coppa di Lega francese 2019/2020. Il club parigino è tornato in campo settimana scorsa nella finale di Coppa di Francia, facendo subito double col campionato nella vittoria per 1-0 contro il Saint Etienne. A decidere la contesa un gol di Neymar, tuttavia le buone notizie per i parigini terminano qui, dato che Mbappé si è infortunato alla caviglia destra a seguito del duro intervento di Perrin, poi espulso: l’ex Monaco salterà il quarto di finale contro l’Atalanta. Dal canto suo il Lione ha dovuto riprendere pian piano prima allenamenti e poi match ... Leggi su sportface

