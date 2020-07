LIVE – Frosinone-Pisa, Serie B 2019/2020 (DIRETTA) (Di venerdì 31 luglio 2020) Alle 21:00 di venerdì 31 luglio Frosinone e Pisa scenderanno in campo in occasione della trentottesima giornata di Serie B 2019/2020. Spareggio per un posto nei playoff quello dello Stirpe, visto che entrambe le squadre sono appaiate a quota 53 al settimo e ottavo posto e possono essere scavalcate agevolmente da chi insegue: chi vince si assicura la post season, chi perde rischia grossissimo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Frosinone-Pisa (ore 21:00) Leggi su sportface

