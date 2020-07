LIVE – Contagi aggiornati oggi, venerdì 31 luglio: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di venerdì 31 luglio 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di venerdì 31 luglio per quanto concerne l’allarme coronavirus. Proseguono le difficoltà per i numerosi paesi del Sud America che stanno lottando in ospedale e non solo contro la pandemia: in risalto purtroppo la situazione del Brasile che presenta sempre migliaia di casi giornalieri. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di venerdì 31 luglio. Segui il LIVE su Sportface.it LA DIRETTA LIVE REGIONE PER REGIONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 17.481.953 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: ... Leggi su sportface

fanpage : È il numero più alto dal 2 maggio. In Spagna peggiore la situazione contagi - fanpage : Lopalco: “Non sono i migranti a causare la ripresa dei contagi” - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - angiuoniluigi : RT @fanpage: #COVID19 Gli aggiornamenti di oggi #31luglio - PulitiElena : RT @fanpage: #COVID19 Gli aggiornamenti di oggi #31luglio -