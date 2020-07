L’Inter si sveglia coi colpacci e i tifosi sognano: Tonali, Ndombele, Kanté. La situazione (Di venerdì 31 luglio 2020) CALCIOMERCATO INTER – Nel breve periodo l’obiettivo è quello di concludere la stagione al secondo posto, nel lungo periodo quello di costruire una squadra competitiva in grado di lottare con la Juventus per la vittoria del titolo. L’intenzione dell’Inter è quella di alzare l’asticella per la prossima stagione, il tecnico Antonio Conte ha le idee chiare e ha già fatto alcuni nomi per provare a chiudere alcune trattative. L’obiettivo numero uno è quello di rinforzare il centrocampo, è sempre più vicino l’arrivo di Sandro Tonali, il prospetto più importante nel suo ruolo e che già nelle prossime ore potrebbe diventare un calciatore nerazzurro. Sarebbe stata raggiunta l’intesa totale con il giocatore e con il Brescia per 35 milioni di euro. E’ finita? ... Leggi su calcioweb.eu

inter_nauta_me : @JungerMatilda Vedrete quando sarà finita l’invasione, altro che catcalling! Sveglia!!!!!! - cantafio88 : Rimango scioccato dall'ottimismo di alcuni tifosi che mi danno addosso solo perché dico che l'Inter non può attrarr… - Agato_Agato : Lautaro che dormiva, dalla ripresa ha segnato soltanto 3 gol. Il sempre pimpante Higuain ben 2. La Gazzetta dello… - CFNFMCalcio : Inter, si sveglia Lautaro: batte 2-0 il Napoli e resta seconda. Sabato supersfida con l’Atalanta - infoitsport : EDICOLA GDS / Bombe Inter! L’ombra di Messi sul Duomo; Lautaro si sveglia, Napoli battuto 2-0 -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter sveglia Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net