L’indiscrezione: panchina Catanzaro, la Viterbese fa muro su Calabro (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Catanzaro ha messo Antonio Calabro in cima alla lista per la panchina, ma per il momento la Viterbese non sembra intenzionata a lasciarlo andare. Vedremo se la situazione cambierà in questo weekend, ma per il momento è tutto bloccato. Resta dunque più che mai attuale la candidatura di Raffaele, reduce da una buona stagione a Potenza, che proprio ieri ha incontrato il Catanzaro. Foto: Logo Viterbese L'articolo L’indiscrezione: panchina Catanzaro, la Viterbese fa muro su Calabro proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

