Ligue 1: cinque nuovi casi positivi al Coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) cinque nuovi casi di positività al Coronavirus nello Strasburgo: annullata l’amichevole contro il Nancy La Ligue 1 continua a tremare dopo il rilevamento di altri cinque casi positivi al Coronavirus all’interno dello Strasburgo. Il club francese ha ufficializzato la notizia e annullato immediatamente l’amichevole contro il Nancy. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Lo Strasburgo comunica ufficialmente di avere cinque casi positivi. Con una nota, il club francese annulla anche l'imminente amichevole con il Nancy: la Ligue 1 dopo l'emergenza non è più ripresa e at ...