Liberismo e negazionismo | il doppio scacco dell’America Latina

Pandemia sanitaria o pandemonio economico-politico? Per quanto riguarda l'America Latina, la risposta che danno gli analisti è unanime: entrambi. Nella giornata di martedì (28 luglio) sono stati contabilizzati nel subcontinente un totale di 4.361.000 contagiati confermati (2.419.000 solo in Brasile) accumulati in quattro mesi. Più di 190.000 le vittime. E non vi sono previsioni che la curva di contagio possa essere contenuta in tempi brevi, soprattutto per la politica sostanzialmente negazionista del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Una strage annunciata.

Un criminale che dovrebbe essere condannato per le morti e le sofferenze causate dal suo negazionismo. "Bolsonaro ha fallito, cambiamo rotta". E' netta presa di posizione di 152 vescovi del Brasile - ...

