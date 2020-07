Liam Neeson, il figlio Micheál non ha ancora superato la morte della madre Natasha Richardson (Di venerdì 31 luglio 2020) Micheál Richardson aveva solo tredici anni quando la madre Natasha Richardson, moglie di Liam Neeson, è morta in un incidente sugli sci. Micheál Richardson, figlio di Liam Neeson e di Natasha Richardson, ha parlato della della sua reazione alla morte della madre . L'attrice è morta tragicamente undici anni fa dopo un incidente sugli sci. "Il dolore era troppo opprimente", ha detto Micheál. Natasha Richardson cadde sulla pista di sci a Mont-Tremblant in Canada il 16 marzo 2009, l'attrice britannica morì due giorni dopo per ... Leggi su movieplayer

