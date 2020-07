L'F-35B si alza in volo: prima esercitazione a Pantelleria (Di venerdì 31 luglio 2020) Chiara Giannini A Pantelleria l'esercitazione per F-35B dell’Aeronautica Militare. L’Arma azzurra verifica come proiettare le proprie forze lontano dall’Italia  Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : 35B alza Il virus non ferma le guerre ma ridurrà le spese militari. E non è una buona notizia Analisi Difesa