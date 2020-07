L'F-35B debutta in un'esercitazione: come funziona il nuovo aereo militare (Di venerdì 31 luglio 2020) Chiara Giannini A Pantelleria l'esercitazione per F-35B dell’Aeronautica militare. L’Arma azzurra verifica come proiettare le proprie forze lontano dall’Italia PANTELLERIA. Le tante aree di instabilità che circondano l’Italia prevedono il possibile impiego di forze di dimensioni contenute in grado di intervenire con rapidità ed efficacia anche a grande distanza dal Paese. Ecco perché nei giorni scorsi l’Aeronautica militare ha svolto a Pantelleria un’esercitazione volta a mettere a sistema l’insieme delle capacità dell’Arma Azzurra, che in sinergia tra loro consentano, in caso di necessità, un pronto impiego rapido. Tra gli assetti messo in campo, per la prima volta anche l’F35B, il velivolo quinta ... Leggi su ilgiornale

