L’ex Juventus annuncia il ritiro: “Il coronavirus ha scelto per me” (Di venerdì 31 luglio 2020) Benedikt Howedes, ex difensore della Juventus, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 32 anni: “Era impossibile andare avanti così”. Il coronavirus ha scombussolato l’intero pianeta e ha coinvolto in modo più o meno diretto anche il mondo dello sport. Oltre a stravolgere i calendari di tutte le competizioni sportive – il male minore rispetto a quanto accaduto a causa di questa pandemia – molti professionisti sono risultati positivi al virus e sono stati costretti a interrompere l’attività. L’ultimo caso è quello del pilota di Formula Uno Sergio Perez. Altri atleti hanno invece deciso di ritirarsi o preso delle decisioni forti proprio a causa del coronavirus. Tra questi c’è anche l’ex difensore della ... Leggi su bloglive

Howedes, l'ex Juve si ritira: 'È difficile rinunciare al calcio' - UFFICIALE: l'ex Juventus Benedikt Howedes si ritira dal calcio giocato a 32 anni - Insieme a Pirlo torna alla Juventus anche Marco Storari: L'ex portiere sarà il supervisore dell'Under 23

