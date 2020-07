Lewis Hamilton allontana il ritiro: “Correrò altri due- tre anni” (Di venerdì 31 luglio 2020) Alla vigilia del Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, il sei volte campione del Mondo della Mercedes, Lewis Hamilton, parla del suo futuro annunciando di non pensare minimamente al ritiro. “Ovviamente non posso garantire che ci sarò, ma incrociando le dita posso dire che è mia intenzione essere qui a Silverstone anche l’anno prossimo, possibilmente con i tifosi. Il lockdown ha avuto almeno un effetto positivo, mi ha consentito di concetrarmi su altro e di ricaricare le batterie, e la mia intenzione è di correre ancora un po’, quanto ancora non lo so. Parto sempre dal presupposto che anche se sono campione del mondo, il posto me lo devo meritare. E questo il mio target all’inizio di ogni stagione. Io vorrei sempre esprimermi a questo livelli, ma chiaramente non sarà ... Leggi su sport.periodicodaily

