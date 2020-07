Leo Gullotta: “Mi tolsero il ruolo di Don Puglisi perché scoprirono che sono gay. Non mi arresi: ancora oggi c’è chi nasconde per paura di perdere il lavoro” (Di venerdì 31 luglio 2020) Gli assi di legno del palco che scricchiolano sotto i piedi, il velluto del sipario che si scosta agitando la polvere, gli occhi della platea puntati addosso. Al centro della scena, c’è un ragazzo di nome Leo Gullotta: Catania, anni ’60, lo chiamano Gullottino, primi ruoli a teatro, in tasca pochi soldi ma grandi sogni. “Vai e mordi la vita”, sembra dirgli in punto di morte il padre – un operaio pasticcere – come se avesse intuito che il futuro di quel figlio (il sesto) non è imbrigliato in un posto fisso da insegnante di storia dell’arte ma sulle scene, per intrattenere ed emozionare, vivere tante vite quanti personaggi. “Mi ha insegnato tanto, indirettamente anche a osare” racconta a IlFattoQuotidiano.it l’attore, reduce dal Taormina Film Fest di cui è stato per la prima volta direttore, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Leo Gullotta Palermo, Leo Gullotta: "Salvini? Toglietegli i social" La7 Corleone, cinque proiezioni e un dibattito in villa per "Il delitto Mattarella"

“Il delitto Mattarella” torna a Corleone. Dopo le riprese effettuate in città a marzo dello scorso anno, questo fine settimana sarà dedicato alle proiezioni del film di Aurelio Grimaldi, arrivato nell ...

Taormina Film Fest 66: la serata finale ed i vincitori dei concorsi

La conduzione di Leo Gullotta, direttore artistico del Taormina Film fest 66 al pari di Francesco Calogero, ha contraddistinto in modo brillante l’atto finale dell’edizione della manifestazione filmic ...

