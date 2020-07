Leo Gullotta: "Il Bagaglino non faceva satira di destra. Il declino dello show? Era cambiata la tv" (Di venerdì 31 luglio 2020) Venti anni di Bagaglino e nessun pentimento. “Era una vignetta televisiva sui politici e sui personaggi più in voga e inevitabilmente raccontavamo il Paese, benché in chiave caricaturale. La stessa Signora Leonida era una parodia di un certo stereotipo”. Parola di Leo Gullotta che in quella avventura pose il suo marchio inconfondibile.Intervistato dal Fatto Quotidiano, l’attore siciliano racconta i segreti di un fenomeno televisivo che segnò gli anni ottanta e novanta, sia sulla Rai che a Mediaset. “Ai tempi di Biberon, uno degli spettacoli più di successo, Pingitore s’inventò una famiglia che aveva come vicini di casa una serie di politici. C’era il marito frustrato, interpretato da Pippo Franco, il nonno rompicoglioni impersonato dal grande Oreste Lionello, e siccome mancava la ... Leggi su blogo

