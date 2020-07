Lei mi parla ancora: al via le riprese del nuovo film di Pupi Avati (Di venerdì 31 luglio 2020) Secondo quanto anticipato da TV, Sorrisi e Canzoni ai primi di agosto iniziano le riprese di ‘Lei mi parla ancora’, film tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, papà del critico d’arte e deputato Vittorio. Il romanzo racconta della storia d’amore lunga 65 anni tra Nino e Caterina che prosegue anche dopo la morte di lei e che passa attraverso la figura di Amicangelo, un editor con velleità da romanziere che viene affiancato dalla figlia Elisabetta al padre alla morte della moglie al fine di scrivere un romanzo sulla storia d’amore dei due. I protagonisti del film saranno Renato Pozzetto (Nino) e Stefania Sandrelli (Caterina). I due personaggi saranno interpretati da giovani da Lino Musella e da Isabella Ragonese. La durata delle ... Leggi su nonsolo.tv

