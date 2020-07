Le pagelle dell’Ascoli – Ferigra disastroso, Morosini fa quello che può (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAscoli – La sconfitta con il Benevento è ininfluente per l’Ascoli che si salva grazie ai risultati provenienti dagli altri campi. Le pagelle dei bianconeri dopo la sfida del Del Duca: Leali 5: Due buone parate su Improta e Schiattarella, ma raccoglie ben quattro volte la palla in fondo al sacco e non sempre è esente da colpe. Ferigra 4,5: Gara disastrosa per lui, soprattutto nel primo tempo. E’ in grande difficoltà su Sau e Improta, notte da dimenticare. Brosco 5: Paga la serataccia del reparto difensivo ma anche la potenza di fuoco della capolista. Difficile dirigere il reparto con una tale pressione. Gravillon 5: Sovrastato da Barba in occasione del raddoppio, non riesce a prendere le misure e si smarrisce. Padoin 5: Fuori tempo e fuori posizione in più di ... Leggi su anteprima24

