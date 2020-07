Le pagelle del Benevento – Sau è il solito mago, Gori una sicurezza (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAscoli – Il Benevento ottiene la vittoria numero 26 e raggiunge quota 86 punti battendo l’Ascoli al Del Duca. le pagelle dei giallorossi. Gori 6,5: Anche nell’azione del gol si era fatto trovare pronto come in tutte le altre occasioni. Impeccabile nelle uscite, la sua esperienza si rivela un valore aggiunto. Maggio: 6: Sbaglia clamorosamente in occasione del gol avversario, ma è un errore ininfluente ai fini del risultato. Bene in copertura nelle altre circostanze, arriva poche volte al cross. Gyamfi 6: Si adatta per la seconda volta in stagione nel ruolo di centrale e lo assolve bene nonostante un inizio in sordina. Barba 6,5: Arriva il primo gol in campionato, meritatissimo, a culmine di uno schema perfetto. In difesa una sola disattenzione in occasione del gol ... Leggi su anteprima24

Le pagelle e il tabellino di Cosenza-Juve Stabia, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, in cui i calabresi hanno sconfitto 3-1 i campani, grazie a ...

Le nostre pagelle ed il tabellino di Frosinone-Pisa, incontro valido per la trentottesima giornata della Serie B 2019/2020. Marconi ha sbloccato la sfida al 58', concretizzando nel migliore dei modi u ...

