Le nuove uscite della musica rap di oggi, venerdì 31 luglio 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuova musica nel mondo del rap anche questo venerdì. Sono tante le pubblicazioni di singoli e album, sia in Italia che negli Stati Uniti E’ venerdì 31 luglio oggi, molti lavoratori chiudono le proprie attività per dedicarsi a qualche giorno di relax. Ma la musica non va in vacanza e gli amanti del rap lo sanno bene. Anche in questa ultima settimana di luglio ci sono tante novità. Nuovo singolo per Tha Supreme, che rilascia “0ffline” ft bbno$. Dopo il recente “A cap pa guerr” Nicola Siciliano ha pubblicato “Sole” su una produzione dei 2nd Rooof. Da notificare anche “La Strada Mi Chiama Remix” di Neves17 ft Boro Boro, Fred De Palma e Wayne Santana. Collaborazione tutta romana per DJ Gengis che ha rilasciato ... Leggi su zon

