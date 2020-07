Le manifestazioni cutanee del Covid-19 (Di venerdì 31 luglio 2020) (Questo post è a cura di Luigi Valenzano, Dermatologo)Come tutti purtroppo sappiamo il Covid-19 (infezione da SARS-CoV-2-19) è comparso in Cina a Wuhan negli ultimi mesi del 2019 e da lì si è poi diffuso in tutto il mondo, per cui l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel Marzo 2020 ha denunciato l’esistenza di una pandemia. Il nuovo patogeno è stato trovato in campioni del tratto respiratorio e la malattia risultante è stata definita Covid-19 (Coronavirus Desease 2019).Lo spettro sintomatologico del Covid-19 esordisce di regola con una sindrome simil-influenza o simil-raffreddore con diversi sintomi che variano da soggetto a soggetto. Tali possono essere febbre, malessere, stanchezza eccessiva, dolori muscolari, rinofaringite, dispnea, tosse secca, perdita del gusto e ... Leggi su huffingtonpost

xabier2013 : RT @HuffPostItalia: Le manifestazioni cutanee del Covid-19 - HuffPostItalia : Le manifestazioni cutanee del Covid-19 - VirgilioVazzari : Astenia e mialgia; anosmia, iposmia e disgeusia; enantema, orticaria e altre manifestazioni cutanee. - TestPerTutti : RT @euronewsit: Astenia e mialgia; anosmia, iposmia e disgeusia; enantema, orticaria e altre manifestazioni cutanee. - giuliog : RT @euronewsit: Astenia e mialgia; anosmia, iposmia e disgeusia; enantema, orticaria e altre manifestazioni cutanee. -

Ultime Notizie dalla rete : manifestazioni cutanee Le manifestazioni cutanee del Covid-19 L'HuffPost Le manifestazioni cutanee del Covid-19

Come tutti purtroppo sappiamo il COVID-19 (infezione da SARS-CoV-2-19) è comparso in Cina a Wuhan negli ultimi mesi del 2019 e da lì si è poi diffuso in tutto il mondo, per cui l’OMS (Organizzazione M ...

Covid-19, esistono manifestazioni dermatologiche legate alla malattia. Ecco quali

Secondo una lettera di ricerca pubblicata su Jama Dermatology, la presenza di lesioni petecchiali orali in un piccolo numero di pazienti Covid-19 con eruzione cutanea rafforza le prove dell'esistenza ...

Come tutti purtroppo sappiamo il COVID-19 (infezione da SARS-CoV-2-19) è comparso in Cina a Wuhan negli ultimi mesi del 2019 e da lì si è poi diffuso in tutto il mondo, per cui l’OMS (Organizzazione M ...Secondo una lettera di ricerca pubblicata su Jama Dermatology, la presenza di lesioni petecchiali orali in un piccolo numero di pazienti Covid-19 con eruzione cutanea rafforza le prove dell'esistenza ...