Le letture di Belen sono pugnalate per Stefano De Martino? (Foto) (Di venerdì 31 luglio 2020) Ovunque si trovi Belen Rodriguez continua a leggere libri su libri, sembrano tutti messaggi, anzi pugnalate per Stefano De Martino (Foto). A volte mostra la copertina, più spesso una pagina, alcune frasi, aggiunge che ha i brividi per ciò che legge o non dice niente, lascia libera interpretazione. Non è difficile intuire i suoi pensieri: Belen è ferita, non l’ha nascosto ma lo nasconde. Si sofferma sulle pagine che parlano di rispetto, di onore, di vero amore per un’unica donna. Questa volta mentre è in vacanza ad Amalfi mostra il suo non pensare a niente. Davvero Belen non sta pensando a niente o la sua è una speranza che arrivi presto questo momento? La sua storia d’amore su cui aveva puntato tutto per la ... Leggi su ultimenotizieflash

