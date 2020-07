Le fiamme altissime: hotel prende fuoco nella località balneare italiana (Di venerdì 31 luglio 2020) Erano quasi le 20 e 30 di questa sera quando delle enormi fiamme hanno avvolto l’ultimo piano dell’albergo residence Margherita a Marina di Montalto di proprietà della famiglia Nardini di Montefiascone. In meno di mezz’ora le fiamme avevano completamente avvolto i quattro piani del lato nord dello stabile. I soccorsi sono arrivati dopo oltre un’ora dal primo allarme. La distanza, la mancanza di mezzi idonei hanno fatto tutto il resto. Scene di panico nella pineta distanze poco più di trenta metri dove si trovano i due campeggi più grandi. Volontari hanno iniziato a bagnare le piante per evitare che il calore e le fiamme finissero col divorare anche la pineta secolare. Questo è l’appartamento da dove è divampato il mostruoso incendio. ... Leggi su caffeinamagazine

