“Le elezioni comunali sono da rifare”, la decisione del Consiglio di Stato per il piccolo centro del Basso Lazio (Di venerdì 31 luglio 2020) Brogli elettorali. Anziani accompagnati ai seggi senza l’ok della Asl. Schede scomparse. Le elezioni comunali di Torrice sono da rifare. Mentre la procura di Frosinone ha comunicato la conclusione delle indagini preliminari per il vicesindaco e altre cinque persone. Dopo i fatti raccontati nel novembre scorso da Ilfattoquotidiano.it, la magistratura sta mettendo in subbuglio il piccolo centro del Basso Lazio, appena 4.800 abitanti. Il Consiglio di Stato, infatti, ha deciso di annullare le comunali del giugno 2019, urne dalle quali era uscito vincitore – con appena 4 voti di scarto sul concorrente – il sindaco Mauro Assalti. Pur accogliendo solo una parte dei ricorso opposti dalla fazione politica ... Leggi su ilfattoquotidiano

