Lavoro, SWG: “Il 51% dei lavoratori teme licenziamenti” (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – A causa della crisi innescata dalla pandemia da Covid-19 crescono i timori sul fronte occupazionale con il 51% dei lavoratori che teme licenziamenti. A dirlo è il sondaggio Swg condotto a fine luglio su un campione rappresentativo della popolazione. Per quanto riguarda le aspettative relative all’occupazione la maggioranza degli intervistati ritiene che sia probabile la perdita di posti di Lavoro. Nel dettaglio il 2% afferma di aver già perso il posto di Lavoro, il 17% teme di perdere il proprio e per il 32% è probabile che nella realtà in cui lavora (azienda o ente) ci saranno licenziamenti, anche se non pensa di essere coinvolto in prima persona. Per il 49%, invece, la propria azienda/ente è solida e non c’è rischio di ... Leggi su quifinanza

