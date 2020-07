Lavoro, la ripartenza secondo la ministra Catalfo: “L’economia verde creerà 500mila posti ed eviterà il disastro dell’occupazione” (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuova cassa integrazione, cantieri, investimenti sul digitale e soprattutto fino a “500mila posti solo dall’economia verde”. secondo la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, intervistata alla Stampa, è questa la ricetta per far ripartire il Paese dopo l’emergenza Covid. Quando scadrà il blocco dei licenziamenti – che il governo ha intenzione di prorogare con il dl Agosto – è grazie a questi interventi che “sarà possibile evitare il disastro dell’occupazione“. La Bce, infatti, è stata chiara: se in Italia non fosse stata ampliata la rete degli ammortizzatori sociali durante la pandemia, il tasso di disoccupazione sarebbe arrivato al 25 per cento. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Sette milioni di euro per le imprese del turismo di cui oltre un milione di euro per le aziende della montagna. Gli altri sei milioni di euro per la promozione e per le attività economiche che vivono ...

La quiete prima della tempesta. In silenzio religioso i presidenti di serie A hanno ascoltato l'analisi della banca d'affari Lazard, l'advisor scelto per illustrare le offerte vincolanti dei 6 fondi c ...

