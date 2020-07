Lavoro: Conflavoro Pmi, per Inl aziende libere di applicare ccnl che preferiscono (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Labitalia) - “La nuova circolare dell'Ispettorato nazionale del Lavoro conferma una volta in più il cambio di approccio nel rapporto tra contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale. La circolare ha infatti ribadito che i ccnl di Cgil, Cisl e Uil non hanno alcun diritto di egemonia nel mercato del Lavoro e ciò che conta negli accordi, invece, è esclusivamente il rispetto della parte normativa e contributiva, non il nome della sigla che li firma. Insomma, si ripete che non c'è ovviamente alcun obbligo da parte delle aziende di applicare i cosiddetti contratti leader, e questa è una giusta vittoria per la libertà delle imprese italiane”. Questo il commento di ConfLavoro Pmi sulla circolare numero 2/2020 ... Leggi su liberoquotidiano

gazzettadilucca : L’ufficializzazione dell’incarico arriva da #SalvatoreCentola -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Conflavoro Lavoro: Conflavoro Pmi, per Inl aziende libere di applicare ccnl che preferiscono LiberoQuotidiano.it Contratti: Conflavoro Pmi e Fesica Confsal, dal 1° agosto due nuovi ccnl

Roma, 29 lug. (Labitalia) - Dal 1° agosto entrano in vigore due nuovi contratti collettivi siglati da Conflavoro Pmi, Fesica Confsal e Confsal, denominati 'Metalmeccanico artigianato' e 'Addetti all'i ...

Metalmeccanico, dall'1 agosto in vigore due nuovi contratti collettivi

ROMA - Dal 1° agosto entrano in vigore due nuovi contratti collettivi siglati da Conflavoro Pmi, Fesica Confsal e Confsal, denominati ’’Metalmeccanico Artigianato’’ e ’’Addetti all’Industria Metalmecc ...

Roma, 29 lug. (Labitalia) - Dal 1° agosto entrano in vigore due nuovi contratti collettivi siglati da Conflavoro Pmi, Fesica Confsal e Confsal, denominati 'Metalmeccanico artigianato' e 'Addetti all'i ...ROMA - Dal 1° agosto entrano in vigore due nuovi contratti collettivi siglati da Conflavoro Pmi, Fesica Confsal e Confsal, denominati ’’Metalmeccanico Artigianato’’ e ’’Addetti all’Industria Metalmecc ...