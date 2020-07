L'aviazione civile stenta a ripartire dopo la pandemia: la situazione in America (Di venerdì 31 luglio 2020) L’aviazione civile è una delle industrie più stravolte dalla pandemia. Ciò che sembrava essere un fenomeno locale, limitato ad alcune province cinesi, si è via via espanso fino a coinvolgere l’intero mondo, col suo corollario di chiusure, messa a terra di intere flotte e fallimenti.A quasi cinque mesi dalla dichiarazione della pandemia, nell’occasione dei risultati per il secondo trimestre da parte delle “tre grandi” Americane (Delta, United, American) credo sia giunto il momento di provare, per quanto possibile, a fare un po’ di ordine, di tirare le somme dei primi tre mesi di pandemia, e di cercare di capire cosa potrebbe succedere in futuro.I numeri sono inequivocabili: i mesi di aprile-maggio-giugno ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : L'aviazione civile stenta a ripartire dopo la pandemia: la situazione in America - luganomycity : L’Ufficio federale dell’aviazione civile ha confermato oggi che le procedure di sicurezza dell’aeroporto di #Lugano… - AStagnitto : @rep_economia @repubblica Il più bello della storia dell’aviazione civile - Domenico80 : @EnacGov #Enac #Zaccheo #RapportoSociale2019 @paola_demicheli @icao #Sciacchitano Presentazione dei numeri 2019 d… -

Ultime Notizie dalla rete : aviazione civile L'aviazione civile stenta a ripartire dopo la pandemia: la situazione in America L'HuffPost Aeroporto gestito dalla Città di Lugano, la certificazione EASA il primo passo

Le procedure di sicurezza relative all'aeroporto di Lugano soddisfano i requisiti. Borradori: Sono state identificate le soluzioni ottimali per garantire la gestione dell'aeroporto e favorire il passa ...

LASA soddisfa le norme

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha confermato giovedì che le procedure di sicurezza dell'aeroporto di Lugano soddisfano i requisiti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e ...

Le procedure di sicurezza relative all'aeroporto di Lugano soddisfano i requisiti. Borradori: Sono state identificate le soluzioni ottimali per garantire la gestione dell'aeroporto e favorire il passa ...L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha confermato giovedì che le procedure di sicurezza dell'aeroporto di Lugano soddisfano i requisiti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e ...