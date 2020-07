L’audio esclusivo del Corriere sulla zona rossa ad Alzano e Nembro (Di venerdì 31 luglio 2020) Un audio esclusivo rilasciato dal Corriere della Sera rivela i dettagli della famosa riunione dello scorso 4 marzo in cui il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al welfare Guido Gallera incontrano il Ministro della salute Roberto Speranza. Il 3 marzo, la provincia di Bergamo aveva superato per la prima volta la zona rossa del Lodigiano per aumento di contagi giornalieri. Però, durante la riunione del giorno dopo a Milano, di cui apprendiamo nuovi dettagli nell’audio esclusivo appena pubblicato, i vertici della regione sembrano non avere fretta nel capire quanto sia in realtà grave la situazione a Nembro, Alzano Lombardo e zone limitrofe. Durante la riunione, i presenti parlano principalmente di temi che non hanno nulla a ... Leggi su giornalettismo

