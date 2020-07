L’audio di Speranza, Gallera e Fontana sulla zona rossa a Bergamo e in Lombardia (Di venerdì 31 luglio 2020) Un audio (che si può ascoltare sul Corriere.it) in cui i vertici della Lombardia parlano con una certa cautela al ministro della necessità di istituire una zona rossa. Sanno che quei due paesi possono diventare il focolaio più esteso. Ma poi si affidano alle valutazioni del governo. L’audio di Speranza, Gallera e Fontana sulla zona rossa a Bergamo e in Lombardia L’intera registrazione del discorso tra Roberto Speranza, ministro della Salute, Attilio Fontana, governatore e Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia racconta che durante l’incontro si parla di Alzano Lombardo e di ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : L’audio inedito sulla zona rossa, quando la Lombardia disse a Speranza: decidete voi se chiudere - 50_salvo : RT @Italia_Notizie: Covid, l’audio inedito sulla zona Rossa. Fontana e Gallera dissero a Speranza: «Decidete voi se chiudere» - MarcoLorDonini : RT @Open_gol: Inchiesta su Alzano e Nembro, quando Fontana e Gallera dissero a Speranza: «Decidete voi se chiudere» - L'audio - AntonellaTellar : C’era gia’ il modello Codogno per la zona rossa. Il resto conta poco. - Carolin12196021 : Covid, l’audio inedito sulla zona Rossa. Fontana e Gallera dissero a Speranza: «Decidete voi se chiudere» -

Ultime Notizie dalla rete : L’audio Speranza "Andrà tutto bene" videoclip di speranza dal Conservatorio di Monopoli Canale7