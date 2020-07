L’attacco di Obama a Trump al funerale di John Lewis: «C’è chi vuole scoraggiarci a votare» (Di venerdì 31 luglio 2020) John Lewis «è stato il miglior discepolo di Martin Luther King. È stato il mentore di tanti giovani, compreso me. Ho un grande debito verso di lui e la sua potente visione della libertà». Barack Obama ha reso omaggio all’icona dei diritti civili prendendo la parola nel corso della cerimonia religiosa ad Atlanta davanti a una platea tra cui erano seduti, tra gli altri, altri due ex presidenti, Bill Clinton e George W. Bush. Obama ha detto di aver parlato con l’icona dei diritti civili dopo l’uccisione di Floyd il 25 maggio e ha affermato che «non avrebbe potuto essere più orgoglioso di vedere questa nuova generazione di attivisti in lotta per la libertà e l’uguaglianza. Gli ho detto che tutti quei giovani, di ogni razza e religione e di ... Leggi su giornalettismo

