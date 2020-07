L'Aquila, brucia la montagna a Cansatessa. Maxi-rogo vicino alle case (Di venerdì 31 luglio 2020) brucia la montagna a Cansatessa, vicino L'Aquila. Nel primo pomeriggio di oggi è scoppiato un vasto incendio che sta interessando la zona boschiva adiacente le abitazioni della località abruzzese. Le forze in campo già impegnate da ieri nella gestione dell'incendio che ha interessato il bosco di Arischia, hanno dovuto distribuire le dotazioni di uomini e mezzi nei due incendi, chiamando a supporto tutte le forze disponibili; anche il 9° reggimento Alpini, attivato dal Prefetto di L'Aquila, ha prontamente messo a disposizione uomini e mezzi a supporto dei Vigili del Fuoco, Volontari di Protezione Civile e Carabinieri Forestali. In campo, a pieno regime, sono stati impiegati 3 elicotteri tra cui quello regionale, 5 Canadair, ... Leggi su iltempo

Nel rogo di Arischia sono andati in fumo circa 100 ettari di bosco di Pino nero, frutto di un rimboschimento effettuato negli anni Trenta. Un nuovo focolaio, relativo al vasto incendio che ieri all'Aq ...Un importante incendio si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì a Terni in località Sabbione e più precisamente in strada di Tavernolo: nell’area agricola decine di rotoballe hanno preso fuoco, al la ...