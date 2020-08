LANCIATO PERSEVERANCE PER SCOPRIRE I SEGNI DELL’ANTICA VITA MARZIANA (Di venerdì 31 luglio 2020) LANCIATO PERSEVERANCE PER SCOPRIRE I SEGNI DELL’ANTICA VITA MARZIANA Il 30 luglio 2020 il rover Mars 2020 della NASA PERSEVERANCE e l’elicottero Ingenuity della NASA sono stati lanciati su un razzo United Launch Alliance Atlas V 541 dal Space Launch Complex 41 alla stazione aeronautica di Cape Canaveral alle 7:50 del 30 luglio 2020. La … L'articolo LANCIATO PERSEVERANCE PER SCOPRIRE I SEGNI DELL’ANTICA VITA MARZIANA proviene da Notiziepress. Leggi su notiziepress

