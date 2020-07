L’agente che uccise Michael Brown nel 2014 non sarà incriminato per omicidio (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 30 luglio i pubblici ministeri di Saint Louis, nel Missouri, Stati Uniti, hanno dichiarato che non incrimineranno l’ex agente di polizia Darren Wilson, che era indagato per aver ucciso il 9 agosto 2014 il diciottenne afroamericano Michael Brown. Wilson Leggi su ilpost

AntoVitiello : Incontro a Casa #Milan tra la dirigenza rossonera e l'agente di Ricardo #Rodriguez (rientrato dal prestito al Psv).… - evivanco7 : RT @AntoVitiello: Incontro a Casa #Milan tra la dirigenza rossonera e l'agente di Ricardo #Rodriguez (rientrato dal prestito al Psv). Punto… - themastermain : RT @AntoVitiello: Incontro a Casa #Milan tra la dirigenza rossonera e l'agente di Ricardo #Rodriguez (rientrato dal prestito al Psv). Punto… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Usa, nessun accusa per l'agente che ha ucciso Michael Brown #MichaelBrown - CarlottaMiller_ : RT @MediasetTgcom24: Usa, nessun accusa per l'agente che ha ucciso Michael Brown #MichaelBrown -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente che Isis, Amnesty: «Due mila bambini Yazidi abbandonati a se stessi» Corriere della Sera