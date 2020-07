La vicesindaco Pd avvicina Salvini in spiaggia: 'Lei rovina il nome di questa città'.E Matteo risponde così (Di venerdì 31 luglio 2020) E' capitato questo a Salvini ieri sera, uscito dall'acqua. Sul bagnasciuga di Milano Marittima viene avvicinato dal vicesindaco dem del comune di Proserpio, Veronica Proserpio, che è in vacanza lì. E ... Leggi su leggo

pietro30199674 : RT @VittorioDeSant7: SONO SENZA VERGOGNA.... LA FOLLIA DELLE DONNE PDIOTA La vicesindaco Pd avvicina Salvini in spiaggia: «Lei rovina il… - scostantes : RT @VittorioDeSant7: SONO SENZA VERGOGNA.... LA FOLLIA DELLE DONNE PDIOTA La vicesindaco Pd avvicina Salvini in spiaggia: «Lei rovina il… - MariaLu91149151 : RT @laltrodiego: La vicesindaco #PD di Proserpio (CO), a #MilanoMarittima, si avvicina a #Salvini: 'rovina il nome di questa città'. Lui: '… - bo_chart : RT @VittorioDeSant7: SONO SENZA VERGOGNA.... LA FOLLIA DELLE DONNE PDIOTA La vicesindaco Pd avvicina Salvini in spiaggia: «Lei rovina il… - MLipperi : RT @VittorioDeSant7: SONO SENZA VERGOGNA.... LA FOLLIA DELLE DONNE PDIOTA La vicesindaco Pd avvicina Salvini in spiaggia: «Lei rovina il… -

Ultime Notizie dalla rete : vicesindaco avvicina Si avvicina al vicesindaco di Diamante e gli mostra pistola, presentata denuncia ai Carabinieri Il Lametino La vicesindaco Pd avvicina Salvini in spiaggia: «Lei rovina il nome di questa città».E Matteo risponde così

E' capitato questo a Salvini ieri sera, uscito dall’acqua. Sul bagnasciuga di Milano Marittima viene avvicinato dal vicesindaco dem del comune di Proserpio, Veronica Proserpio, che è in vacanza lì. E ...

Milano Marittima, la vicesindaca si avvicina a Salvini: "Rovina il nome di questa città"

Spara a un operaio, arrestato il marito del vicesindaco di Lusciano Il marito del vicesindaco di Lusciano (Caserta), Domenico Cantone, 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Aversa per tentato ...

E' capitato questo a Salvini ieri sera, uscito dall’acqua. Sul bagnasciuga di Milano Marittima viene avvicinato dal vicesindaco dem del comune di Proserpio, Veronica Proserpio, che è in vacanza lì. E ...Spara a un operaio, arrestato il marito del vicesindaco di Lusciano Il marito del vicesindaco di Lusciano (Caserta), Domenico Cantone, 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Aversa per tentato ...