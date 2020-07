La svolta di Salvini nell’uso delle foto con i figli per la propaganda (Di venerdì 31 luglio 2020) La strategia di Matteo Salvini che prevede l’uso dei figli nei momenti difficili fa un passo avanti. Dopo essere stato mandato a processo per Open Arms, con i sondaggi in calo e il fantasma della legge Severino che a breve dovrebbe cominciare a inseguirlo, oggi il Capitano pubblica una foto a cavalcioni con la figlia. Ma a differenza delle altre occasioni, stavolta il volto della bambina è ben riconoscibile (noi lo abbiamo censurato per rispetto) nella foto originale. In altre occasioni in cui ha pubblicato foto dei suoi figli, Salvini ha sempre fatto in modo che non fossero riconoscibili ritraendoli di spalle. Tranne che in poche occasioni: una è stata quella del giorno prima del voto per le elezioni europee del ... Leggi su nextquotidiano

