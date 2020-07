La storia di Leonardo: la casa era finita all’asta, ma un benefattore ha saldato il maxi debito (Di venerdì 31 luglio 2020) La storia di Leonardo: la casa era finita all’asta, ma un benefattore ha saldato il maxi debito Leonardo ha 14 anni (compiuti a maggio) ed è affetto dalla sindrome di Dravet. La sua casa è stata pignorata due anni fa. La piccola azienda del padre – tra il 2010 e il 2011 – è entrata in crisi e i conseguenti debiti hanno poi portato alla richiesta di sfratto. Un incubo che, grazie a un benefattore anonimo, si è ben presto risolto. Leonardo vive a Piazzola, un piccolo centro dell’Alta padovana nel cuore del Veneto e la mamma, Martina Varini, ha spiegato come vive il suo ragazzo: “È in carrozzina e dev’essere assistito ... Leggi su tpi

La casa di Leo pignorata dalla banca salvata da un angelo che ha pagato un debito da 150mila euro

Una storia di straordinaria generosità ci arriva da Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, dove grazie al contributo di un anonimo benefattore è stata potuta salvare la casa di Leonardo, un raga ...

