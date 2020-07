La storia del Pil americano in calo del 33% nonostante i ritardi nel lockdown (Di venerdì 31 luglio 2020) All’inizio della pandemia Donald Trump è stato restio – per usare un eufemismo – su chiusure e lockdown. Come fatto anche da Jair Bolsonaro in Brasile, il presidente Usa ha rinviato le drastiche decisioni di lockdown e chiusure delle attività commerciali e produttive in molti Stati che, poi, hanno deciso di andare in solitaria scegliendo misure ad hoc in attesa di una decisione governativa. Il numero uno della Casa Bianca, oltre ad aver sottovalutato gli effetti del virus a livello sanitario, ha preferito temporeggiare per salvaguardare l’economia a stelle e strisce. Ma i dati sul pil americano mostrano un fallimento di questa politica. LEGGI ANCHE > I repubblicani a Trump: non si possono rimandare le elezioni Il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno è impietoso: nel ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : Come avete visto la storia dei voti mancanti sullo #scostamento di bilancio era fiato sprecato, ci sono troppi nel… - NicolaPorro : Chi ha messo in ginocchio l'#Italia? Chi l'ha svenduta allo straniero? @marco_gervasoni, partendo dal report della… - campsoscar : La sofferenza che hai inflitto a quelle 160 persone che erano in una situazione di enorme vulnerabilità ad agosto d… - fabcal1 : RT @horusarcadia: Ma la storia del figlio di Grillo, poi com'è finita? - FrEe_ThOuGhTs_1 : @francesco031066 @FabriAngelini @fdragoni PERCIÒ #CONTE VUOLE TENERE I DOCUMENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO B… -

Ultime Notizie dalla rete : storia del Mtv, storia del canale musicale simbolo, il docu ANSA Nuova Europa Giro d’Italia, l’arrivo della tappa ad Asti “sarà a costo zero per la città”

E’ il messaggio che il sindaco Maurizio Rasero e il Presidente del Comitato di tappa Gianni Trombetta hanno ... «Riportare il Giro d’Italia ad Asti, per la quinta volta nella sua storia più che ...

Apple batte le stime e lancia «split» di 4 azioni per una. Amazon ricavi record

Amazon ha riportato i maggiori utili nei suoi 26 anni di storia, spinta dalle vendite online e dal suo lucrativo business dei negozi gestiti da fornitori terzi che hanno registrato un notevole ...

