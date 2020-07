La Smile Basket School chiude la stagione, Iarriccio: “Orgogliosi di quanto fatto” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si sono svolti ieri gli ultimi allenamenti della Smile 2.0 Basket School prima della sosta estiva, che ha affrontato con grande determinazione la fase post lockdown riprendendo le attività presso il campo all’aperto dell’istituto “Galilei” di Benevento. La scuola di Basket e MiniBasket diretta da Pietro Iarriccio ha dato appuntamento ai suoi giovani tesserati per il mese di settembre. “E’ stato un periodo difficile e devo ringraziare tutto lo staff per la capacità mostrata nell’affrontarlo – dichiara Iarriccio -. Sono serviti diversi sacrifici, anche di natura economica. Dotarsi di tutta l’attrezzatura necessaria per rispettare il rigido protocollo ... Leggi su anteprima24

GodegaBK : #SUMMER2020 ?????? ????? . Eh... Belli freschi, sali!! ?????????? . #GODEGABASKET #gbkoldstars #estate #playground #fun… - GodegaBK : #SUMMER2020 ?????? ????? . Eh... Belli freschi, sali!! ?????????? . #GODEGABASKET #gbkoldstars #estate #playground #fun… - AllesUndNix_ : RT @GodegaBK: #SUMMER2020 ?????? ????? . Palla a spicchi al tramonto ?? . #GODEGABASKET #gbkoldstars #estate #playground #fun #summer #basketba… - GodegaBK : #SUMMER2020 ?????? ????? . Palla a spicchi al tramonto ?? . #GODEGABASKET #gbkoldstars #estate #playground #fun #summer… -

Ultime Notizie dalla rete : Smile Basket La Smile Basket School chiude la stagione, Iarriccio: "Orgogliosi di quanto fatto" anteprima24.it