La Serie A in pressing sul governo per pubblico negli stadi e protocollo (nascondendosi dietro Gravina) (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, ha parlato di un possibile slittamento in avanti della data di inizio del prossimo campionato. Per ora si discute del 12 settembre, ma non è escluso che si vada oltre. Sul tema scrive oggi il Messaggero. Il problema reale non è la ristrettezza dei tempi per le necessità di riposo dei giocatori. Sotto c’è altro. “Il problema “ufficiale” è la ristrettezza dei tempi e la necessità di «guadagnare un po’ più tempo per far riposare le squadre», per dirla con Dal Pino. In realtà la situazione è più complessa e vede sul tavolo dueproblemi: 1) la riapertura degli stadi al pubblico; 2) lo snellimento del protocollo sanitario. Questioni per le quali i club di A stanno andando in ... Leggi su ilnapolista

C’è da stabilire solo chi, tra Genoa e Lecce, saluterà la compagnia. Poi, domenica, il pallone della serie A terminerà la sua maratona estiva fatta di 124 partite (più tre di coppa Italia) giocate in ...

Campionato deciso e risultati in flessione per il calcio della Serie A sulla pay (800mila Sky+209): sale l’ascolto fuoricasa e alternativo? Nel post partita free Novantesimo Gol batte Pressing Il ...

