La Scottish Premier League arriva su Sky Sport (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuovo arrivo in casa Sky Sport che a partire dalla prossima stagione, oltre a Serie A, Premier League e Bundesliga, trasmetterà anche la Scottish Premier League, che prenderà il via ufficialmente domani. La prima gara di campionato, che vedrà opposti i Rangers di Steven Gerrard e l’Aberdeen, sarà in diretta domani dalle 13.30 su Sky Sport Football con la telecronaca di Massimo Marianella; il match sarà in onda live in streaming anche su Now Tv. IL PROGRAMMA DI AGOSTO Aberdeen-Rangers, sabato 1 agosto ore 13.30 Celtic-Hamilton Academical, domenica 2 agosto ore 17.30 Ross County-Motherwell, lunedì 3 agosto ore 20.45 St Johnstone-Aberdeen, sabato 8 agosto ore 13.30 Kilmarnock-Celtic, domenica 9 agosto ore 17.30 Dundee ... Leggi su sportface

