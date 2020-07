La sanità italiana e lo scandalo dei lavoratori ex articolo 15-octies (Di venerdì 31 luglio 2020) L’emergenza Covid-19 ha messo in luce tutte le fragilità della sanità italiana. Obsolescenza delle strutture, mancanza di personale e eccessi di privatizzazioni hanno dimostrato quanto gli ultimi venti anni di tagli nei trasferimenti statali e quanto la regionalizzazione delle competenze abbiano affossato un’eccellenza che, pur tra molte contraddizioni, non poteva che essere considerata tale.I dati prima di tutto.Dal 2001 a oggi il contributo al fabbisogno sanitario nazionale, pur non subendo tagli in termini assoluti, è cresciuto in modo di gran lunga inferiore rispetto al tasso d’inflazione media annua. A ciò va aggiunta una continua mancata corresponsione dei finanziamenti promessi negli anni dai governi e mai erogati. Stiamo ragionando di circa 25 miliardi nel quinquennio 2010-20 e oltre 12 miliardi nel quadriennio ... Leggi su huffingtonpost

