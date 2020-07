La riapertura delle discoteche rinviata (Di venerdì 31 luglio 2020) Il governo frena sulle nuove riaperture e il nuovo DPCM che avrebbe dovuto contenere una serie di decisioni come la riapertura delle discoteche e delle fiere aspetterà sette-dieci giorni prima di venire alla luce, per avere il tempo di valutare con attenzione l’andamento dei contagi, dopo il costante incremento delle ultime settimane che diviene più insidioso se si tiene conto di ciò che sta succedendo in altri paesi europei ma anche in Israele e in Australia. Spiega oggi Il Messaggero: Che succede alle regole inserite nel Dpcm del 14 luglio, che scade oggi, e che reiterava alcune regole importanti, come l’obbligo della mascherina nei luoghi pubblici chiusi, il divieto degli assembramenti, il mantenimento del ... Leggi su nextquotidiano

Con la riapertura di bar e ristoranti, giovani e adulti hanno preso d’assalto le piazze e i luoghi della movida urbana destando non poche preoccupazioni di contagio. Oggi, infatti, ad ammalarsi di ...

