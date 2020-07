La retromarcia di Donald Trump: "Non voglio posticipare le elezioni" (Di venerdì 31 luglio 2020) “Non voglio attendere settimane per avere i risultati in settimane, mesi e potenzialmente anni, potremmo non sapere mai chi ha vinto. E’ buon senso, non è politica”. Donald Trump torna cosìa ribadire la propria contrarietà al voto via posta, che causerebbe frodi ed esporrebbe il paese alle interferenze. “voglio le elezioni, non voglio un ritardo dell’Election Day, voglio però il risultato. Tutti sanno che non funziona, saremmo ridicoli”, dice Trump.Questa “terribile malattia” è “molto contagiosa” ma un nuovo “shutdown totale non può essere la risposta”. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la ... Leggi su huffingtonpost

di Giampaolo Pioli All’ultimo intervistatore della Fox che gli chiedeva se accetterà il verdetto elettorale di novembre, Donald Trump ha risposto: "Staremo a vedere". Non era certo un sì. E ieri è par ...

"It's not the right time", non e' il momento giusto. Alla fine Donald Trump cede e annuncia una nuova retromarcia: niente convention repubblicana in grande stile, no al bagno di folla di fine agosto p ...

