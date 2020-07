La Regina Elisabetta “al culmine della sopportazione” (Di venerdì 31 luglio 2020) Le voci sui tabloid britannici di rincorrono da tempo: tra William e Harry i rapporti non sono più idilliaci. Anzi. Colpa delle rispettive consorti? Non proprio. Stando all’attesa biografia Finding Freedom, in uscita l’11 agosto in Gran Bretagna e centrata sulla “fuga” di Meghan e Harry da Londra, le due donne non sono mai state in guerra. Semplicemente, non c’è stata sintonia. La frattura sarebbe semmai tra le coppie e sopratutto tra William e Meghan: “Kate ha fatto ben poco per avvicinarli”, si legge. Meghan e Harry inoltre si sarebbero sentiti ‘messi da parte’ durante l’ultima apparizione ufficiale all’annuale servizio del Commonwealth a Westminster Abbey. Da quel momento, le due coppie non si sono più incontrate con Harry e Meghan partiti prima per il Canada poi per la California. Ora però ... Leggi su ilfattoquotidiano

