La recessione è qui: crollo storico del Pil in Italia: meno 12,4% (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo la frenata registrata nel primo trimestre (-5,4%), nel secondo trimestre 2020 l’economia Italiana ha subito una contrazione senza precedenti (-12,4%) sul trimestre precedente e del 17,3% del Prodotto interno lordo (Pil) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È il primo effetto della recessione innescata dalle politiche adottate per contenere la diffusione della pandemia del Covid. Il dato reso noto ieri dall’Istat è il valore più basso registrato dal primo trimestre 1995, l’anno in cui è iniziata l’attuale serie … Continua L'articolo La recessione è qui: crollo storico del Pil in Italia: meno 12,4% proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

